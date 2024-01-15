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Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією

Умови документа повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір – ратифікований парламентами країн-учасниць.

Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Фото: Макс Требухов

Договір, яким буде підтверджено закінчення війни з Росією, має базуватися на українській Формулі миру.

На цьому міністр юстиції України Денис Малюська наголосив у Давосі під час зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, йдеться на сайті президента.

Він додав, що договір має бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та РФ, а й країнами-гарантами. 

Договір має бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна. 

“Умови договору повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір – ратифікований парламентами країн-учасниць”, − сказав він.

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Малюська нагадав, що Україна неодноразово намагалась домовитися з Росією про взаємні відносини та оформити відповідний міжнародний договір, і щоразу РФ припиняла його виконувати та просто ігнорувала. Це стосується як договору про спільний кордон, так і “великого” договору про дружбу та співробітництво, і Будапештського меморандуму, і Мінських домовленостей, і навіть Переяславських статей 1659 року.

  • У Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки обговорили 6-10 пункти Формули миру: “Виведення російських військ і припинення бойових дій”, “Відновлення справедливості”, “Екологічна безпека”, “Недопущення ескалації та повторення агресії”, “Підтвердження закінчення війни”.
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