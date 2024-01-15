Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією

Умови документа повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір – ратифікований парламентами країн-учасниць.

Договір, яким буде підтверджено закінчення війни з Росією, має базуватися на українській Формулі миру.

На цьому міністр юстиції України Денис Малюська наголосив у Давосі під час зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, йдеться на сайті президента.

Він додав, що договір має бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та РФ, а й країнами-гарантами.

Договір має бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна.

“Умови договору повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір – ратифікований парламентами країн-учасниць”, − сказав він.

Малюська нагадав, що Україна неодноразово намагалась домовитися з Росією про взаємні відносини та оформити відповідний міжнародний договір, і щоразу РФ припиняла його виконувати та просто ігнорувала. Це стосується як договору про спільний кордон, так і “великого” договору про дружбу та співробітництво, і Будапештського меморандуму, і Мінських домовленостей, і навіть Переяславських статей 1659 року.