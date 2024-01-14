Сумщину протягом неділі обстрілювали вісім разів

Протягом дня росіяни вісім разів обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Загалом зафіксовано 36 вибухів.
Під обстріли потрапили Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.
Білопільську громаду обстрілювали з танка, РСЗВ, СП (5 вибухів), мінометів та артилерії.
По Есманьській громаді росіяни били з РСЗВ.
По Великописарівській громаді окупанти завдали мінометного обстрілу, а на Юнаківську скинули ВОГ з безпілотника.
- Російська армія з ранку неділі обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог обстрілював район з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе.
- Уночі 14 січня російські окупанти завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області. Двома КАБами армія РФ зруйнувала два ангари з зерном та будівлю для його обробки.