РФ вдарила авіабомбами по зерносховищу у Вовчанську на Харківщині

Уночі 14 січня російські окупанти завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області. Двома КАБами армія РФ зруйнувала два ангари з зерном та будівлю для його обробки.
Про це повідомляє начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільним об'єктам. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна", пише Болвінов.
Впродовж доби під ворожими артилерійськими та мінометними ударами ворога перебували понад 15 населених пунктів Харківщини.