РФ вдарила авіабомбами по зерносховищу у Вовчанську на Харківщині

Уночі 14 січня російські окупанти завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області. Двома КАБами армія РФ зруйнувала два ангари з зерном та будівлю для його обробки.

Про це повідомляє начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільним об'єктам. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна", пише Болвінов.

Фото: Сергій Болвінов/Facebook

"Внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, живлення відновили", — додає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Впродовж доби під ворожими артилерійськими та мінометними ударами ворога перебували понад 15 населених пунктів Харківщини.