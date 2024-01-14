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Україна потребує посилення військової авіації, — Ігнат

Ідеться як про штурмовики, так і про ударні гелікоптери.

Україна потребує посилення військової авіації, — Ігнат
Фото: скріншот

Українська авіація потребує підсилення, йдеться не лише про штурмовики, а й ударні гелікоптери.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат.

Ігнат відреагував на інтерв'ю Олександра Сирського, який заявив, що Києву потрібно більше військової авіації, наприклад американських штурмовиків A-10 для підтримки піхоти. 

"Авіаційна підтримка військ дійсно є надзвичайно важливою для піхоти, яка щодня веде дуже важкі бої. Сьогодні цю функцію виконують Су-25, Мі-8 і Мі-24 армійської авіації. Україні потрібно зосередитися на тому, щоб нам партнери надавали різні засоби, включаючи ППО, артилерію і авіаційні засоби. Мова може йти навіть не про той А-10, а про ударні вертольоти Apache чи Black Hawk, які могли б суттєво посилити саме армійську авіацію", — зазначає Ігнат

Однак головною метою для України залишаються винищувачі F-16, які нададуть українським пілотам перевагу у повітрі і завдавати ударів по противнику і з повітря, і з землі.

Раніше Командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю для Reuters заявляв, що Києву потрібно більше військової авіації, наприклад американських штурмовиків A-10 для підтримки піхоти. Також Україна потребує літаків, які можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності.

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