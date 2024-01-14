Російська армія намагається витіснити українські сили із захоплених плацдармів лівобережжя Дніпра, —ОК "Південь"

Російська армія намагається витіснити українські сили із захоплених плацдармів лівобережжя Дніпра. Зокрема, окупанти зосередили всі сили на селі Кринки Херсонської області, там сконцентровано близько 10 тисяч росіян.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", — зазначила вона.

Гуменюк додала, що мешканцям села необхідно виїхати з зони активних бойових дій.

Раніше зазначалося, що на півдні України російські війська активізували штурмові дії, для цього вони використовують не лише підрозділи типу "шторм-z", а підтягнули морську піхоту і десантні війська.