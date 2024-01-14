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Сили оборони знищили 370 000 російських окупантів, ‒ Генштаб

За добу +840 окупантів.

Сили оборони знищили 370 000 російських окупантів, ‒ Генштаб
Фото: Роман Мрочко

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 370 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько/ about 370000 (+840) осіб,танків ‒ 6075 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 11302 (+33) од,артилерійських систем – 8747 (+19) од,РСЗВ – 957 (+0) од,засоби ППО ‒ 648 (+2) од,літаків – 329 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13),крилаті ракети ‒ 1814 (+8),кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 11667 (+35) од,спеціальна техніка ‒ 1353 (+8)

Дані уточнюються.

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