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Румунські фермери заблокували рух вантажівок через КПП "Сірет", що навпроти українського "Порубне"

Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через КПП "Сірет", що навпроти українського "Порубне"
Фото: ДПСУ

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського КПП "Порубне", заблоковано.

Про це повідомили у ДПСУ.

Прикордонники додали, що на території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. 

Ускладнення руху може бути в обох напрямках, проте станом на  17.15 значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України фіксують. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

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