Румунські фермери заблокували рух вантажівок через КПП "Сірет", що навпроти українського "Порубне"

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського КПП "Порубне", заблоковано.

Про це повідомили у ДПСУ.

Прикордонники додали, що на території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

Ускладнення руху може бути в обох напрямках, проте станом на 17.15 значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України фіксують. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.