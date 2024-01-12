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Прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні

На українському березі на чоловіка чекав бажаючий втекти за кордон.

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Його рух з молдовського до українського берега річки прикордонники зафіксували за допомогою тепловізора”, - йдеться у повідомленні. 

На території України на громадянина Молдови очікував українець, але так і не зміг втекти з України.

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Правоохоронці вирушили на зустріч громадянину Молдови та затримали його.

Прикордонники склали протоколи про правопорушення і направили їх до суду.

  • Бійці Держприкордонслужби затримали чергового чоловіка, який намагався втекти до Молдови через Дністер. Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води. 

  • Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. “Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.

  • Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії. Затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України.

  • Співробітники ДПСУ та СБУ викрили у Одеській області ще одну схему переправлення осіб за кордон. Житель Рівненщини шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.

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