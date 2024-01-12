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На Миколаївщині військовослужбовець застрелив свого командира і покінчив життя самогубством

Військовослужбовець близько шести разів вистрелив у заступника командира роти з власного автомата.

У Миколаївській області військовослужбовець застрелив свого командира. Після цього військовослужбовець покінчив життя самогубством.

Про це розповів керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, передає Укрінформ.

“Подія сталася 7 січня. Військовослужбовець близько шести разів вистрелив у заступника командира роти з власного автомата, унаслідок чого той помер. Потім військовослужбовець застрелився сам”, - повідомив Кльопов.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження, слідство здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції у Миколаївській області. Процесуальне керівництво проводить Миколаївська спецпрокуратури у сфері оборони.

Всі інші обставини події встановлюються, тривають допити свідків.

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