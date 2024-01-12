​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСуспільствоЖиття

Данія надасть пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад 21 млн доларів

Минулого року Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 млн доларів.

Данія надасть пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад 21 млн доларів

Уряд Данії надасть Україні черговий пакет допомоги на понад 21 млн доларів. Він призначений для відбудови Миколаєва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Пакет включає такі проєкти:

  • В аграрному секторі, спрямований на розмінування сільськогосподарських угідь.
  • Надання когенераційних установок.
  • Реконструкція гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки, що буде здійснюватися спільно з UNOPS Ukraine та All Ukraine.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що відповідно до Меморандуму про створення партнерства Данії, Миколаєва та Миколаївської області, який підписали 7 березня 2023 року, українсько-данська співпраця буде зосереджена на 8 напрямках. Йдеться про інфраструктуру, ефективне врядування, морську галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, молодь та культура. 

Минулого року Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 млн доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies