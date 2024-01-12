Данія надасть пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад 21 млн доларів

Минулого року Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 млн доларів.

Уряд Данії надасть Україні черговий пакет допомоги на понад 21 млн доларів. Він призначений для відбудови Миколаєва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Пакет включає такі проєкти:

В аграрному секторі, спрямований на розмінування сільськогосподарських угідь.

Надання когенераційних установок.

Реконструкція гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки, що буде здійснюватися спільно з UNOPS Ukraine та All Ukraine.

Зазначається, що відповідно до Меморандуму про створення партнерства Данії, Миколаєва та Миколаївської області, який підписали 7 березня 2023 року, українсько-данська співпраця буде зосереджена на 8 напрямках. Йдеться про інфраструктуру, ефективне врядування, морську галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, молодь та культура.

Минулого року Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 млн доларів.