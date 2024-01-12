Українська авіація і ракетні війська завдали ударів по майже 30 районах зосередження окупантів і техніки, - Генштаб

На фронті за добу відбулись 68 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітно-ракетних комплексах росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні та 43 авіаційніудаив, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Росіяни також здійснили вісім безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра, щоб вибити звідти українські підрозділи.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 січня така: