Українська авіація і ракетні війська завдали ударів по майже 30 районах зосередження окупантів і техніки, - Генштаб

Авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітно-ракетних комплексах росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.
Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні та 43 авіаційніудаив, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росіяни також здійснили вісім безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра, щоб вибити звідти українські підрозділи.
Ситуація на фронті станом на 18.00 12 січня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Соснівка, Карповичі, Семенівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Іскрисківщина, Басівка, Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Уди, Зибине, Бударки, Дворічанське Харківської області;
- на Куп’янському Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському наші захисники відбили 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка Луганської області та Зелена Долина, Колодязі Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському Сили оборони відбили 4 атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському відбили 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка;
- на Шахтарському Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області;
- на Запорізькому відбили 5 атак в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Золота Балка, Тягинка, Іванівка Херсонської області та Дмитрівка, Іванівка, Яселка Миколаївської області.