Bloomberg: Росія збирається оскаржувати у судах замороження своїх активів на Заході

Росія працює на судовим позовом, щоб перешкодити будь-яким спробам США і Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку у розмірі 300 мільярдів доларів на користь України, повідомляє Bloomberg.

Чиновники в Москві, які вивчають можливість конфіскації коштів, дійшли висновку, що такий результат малоймовірний. Наразі Центробанк РФ близький до укладання угоди з міжнародними юридичними фірмами про представлення інтересів країни у разі судового розгляду.

За словами джерел, влада також замовляла експертні висновки, які аналізують відповідне закордонне законодавство та прецеденти в інших країнах.

Актуальність ситуації для Росії зросла у той час, коли між США та їхніми союзниками посилюються дискусії про долю заблокованих активів.

Банк Росії відмовився коментувати журналістам свої плани Відповідаючи на запитання про наслідки можливих кроків Заходу, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія зробить їм виклик у суді, і попередив, що може вжити заходів у відповідь.

Російська сторона вважає, що розгляд справи в суді запобігатиме будь-якому переведенню коштів в Україну, навіть якщо РФ не зможе перехопити контроль над грошима.

За відсутності чіткого міжнародного законодавства будь-які спроби конфіскації активів опиратимуться на внутрішні закони держав, які запровадили санкції щодо Росії. У результаті Росія отримує можливість оскаржити рішення, що призведе до судових розглядів, які можуть тривати десятиліттями з "незрозумілими перспективами».

Заморожені російські активи і відновлення України

У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.

До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.

Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.

Тим часом законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.

У грудні представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.

Bloomberg писав, що наразі адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України.

Минулого місяця Білий дім розпочав термінові переговори зі союзниками щодо заморожених коштів російського Центрального банку.

МВФ 11 січня заявив, що рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.

Скільки коштів РФ заморожено в країнах Заходу