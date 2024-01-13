Лідер Китаю пообіцяв будувати "мости" з Європою, – Рolitico

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час прийому на честь Національного дня Китаю, 30 вересня 2019 року.

Китайський президент Сі обіцяє будувати "мости" з Європою, незважаючи на політичну напругуПрезидент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв будувати "мости" з Європою. Такі заяви прозвучали під час зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Пекіні.

"З огляду на неспокійну міжнародну ситуацію між Китаєм і Європою потрібно побудувати більше "мостів". Обидві сторони повинні тісніше співпрацювати... і спільно сприяти світовому миру, стабільності та процвітанню", – сказав Сі, пише Рolitico.

Заклик до зближення з боку Сі прозвучав безпосередньо напередодні виборів на Тайвані, який Китай вважає своїм регіоном.

За даними видання, Китай і ЄС розходяться через такі питання, як війна в Україні та економічні нюанси, а європейські компанії розриваються між Сполученими Штатами та Китаєм.

Міністр закордонних справ Китаю Сі Ван І заявив, що він сподівається на те, що Бельгія, яка головує в Раді ЄС, сприятиме тіснішій співпраці між Китаєм і Європою.

Він висловив сподівання, що бельгійські дипломати в Китаї продовжуватимуть "працювати мостом".

"Розкажіть Китаю історію різноманітної Бельгії. Розкажіть Бельгії та Європі справжню історію Китаю", – сказав Ван під час прийому в посольстві Бельгії у Пекіні.