Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Український авангард і його хвилі
Український авангард і його хвилі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
ГоловнаСвіт

Лідер Китаю пообіцяв будувати "мости" з Європою, – Рolitico

Такі заклики Сі Цзіньпін озвучив напередодні виборів на Тайвані. 

Лідер Китаю пообіцяв будувати "мости" з Європою, – Рolitico
Президент Китаю Сі Цзіньпін під час прийому на честь Національного дня Китаю, 30 вересня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Китайський президент Сі обіцяє будувати "мости" з Європою, незважаючи на політичну напругуПрезидент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв будувати "мости" з Європою. Такі заяви прозвучали під час зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Пекіні. 

"З огляду на неспокійну міжнародну ситуацію між Китаєм і Європою потрібно побудувати більше "мостів". Обидві сторони повинні тісніше співпрацювати... і спільно сприяти світовому миру, стабільності та процвітанню", – сказав Сі, пише Рolitico.

Заклик до зближення з боку Сі прозвучав безпосередньо напередодні виборів на Тайвані, який Китай вважає своїм регіоном.

За даними видання, Китай і ЄС розходяться через такі питання, як війна в Україні та економічні нюанси, а європейські компанії розриваються між Сполученими Штатами та Китаєм.

Міністр закордонних справ Китаю Сі Ван І заявив, що він сподівається на те, що Бельгія, яка головує в Раді ЄС, сприятиме тіснішій співпраці між Китаєм і Європою.

Він висловив сподівання, що бельгійські дипломати в Китаї продовжуватимуть "працювати мостом".

"Розкажіть Китаю історію різноманітної Бельгії. Розкажіть Бельгії та Європі справжню історію Китаю", – сказав Ван під час прийому в посольстві Бельгії у Пекіні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies