Лідер Китаю пообіцяв будувати "мости" з Європою, – Рolitico

Китайський президент Сі обіцяє будувати "мости" з Європою, незважаючи на політичну напругуПрезидент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв будувати "мости" з Європою. Такі заяви прозвучали під час зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Пекіні.
"З огляду на неспокійну міжнародну ситуацію між Китаєм і Європою потрібно побудувати більше "мостів". Обидві сторони повинні тісніше співпрацювати... і спільно сприяти світовому миру, стабільності та процвітанню", – сказав Сі, пише Рolitico.
Заклик до зближення з боку Сі прозвучав безпосередньо напередодні виборів на Тайвані, який Китай вважає своїм регіоном.
За даними видання, Китай і ЄС розходяться через такі питання, як війна в Україні та економічні нюанси, а європейські компанії розриваються між Сполученими Штатами та Китаєм.
Міністр закордонних справ Китаю Сі Ван І заявив, що він сподівається на те, що Бельгія, яка головує в Раді ЄС, сприятиме тіснішій співпраці між Китаєм і Європою.
Він висловив сподівання, що бельгійські дипломати в Китаї продовжуватимуть "працювати мостом".
"Розкажіть Китаю історію різноманітної Бельгії. Розкажіть Бельгії та Європі справжню історію Китаю", – сказав Ван під час прийому в посольстві Бельгії у Пекіні.
- Тим часом попри заклики до зближення із Європою, Китай завдяки Росії став найбільшим у світі експортером автомобілів.
- Також Китай у 10 разів збільшив поставки Росії верстатів для військової промисловості від початку вторгнення в Україну.
- Крім того, Китай розкритикував санкції США щодо російського газового проєкту "Arctic LNG-2".