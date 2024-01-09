Завдяки Росії Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів, повідомляє The Wall Street Journall.

У 2023 році країна випередила Японію, продавши за кордон 5,26 мільйона авто власного виробництва. Це, ймовірно, майже на мільйон більше, ніж експорт японських автомобілів.

За даними Асоціації пасажирських автомобілів Китаю, ріст експорту відбувся, насамперед, завдяки тому, що китайські автовиробники зайняли російський ринок, з якого пішли західні компанії, та продали там щонайменше вп’ятеро більше автомобілів минулого року, ніж у 2022 році.

Згідно з даними асоціації, торік продажі легкових авто у Китаї та за кордоном досягли рекордних 25,5 мільйона. Внутрішній ринок країни повернувся до найсильнішого зростання за останні роки завдяки збільшенню кількості електромобілів.

При цьому китайський виробник BYD, який потіснив Tesla як світового лідера з продажу електромобілів в останньому кварталі 2023-го, збільшив продаж за кордоном майже у п’ять разів - до 242 000 у 2023 році.

Світові автовиробники з заводами в Китаї також прагнуть експортувати виготовлені там автомобілі. Наприклад, Volkswagen вперше відправлятиме свої автівки китайського виробництва за кордон, доставляючи цього року в Європу до шість тисяч авто. Компанія Ford заявила, що торік збільшила експорт з Китаю до 100 тисяч одиниць техніки.

Китай довгий час був найбільшим у світі автомобільним ринком і центром виробництва, але до останніх років зростання відбувалося за рахунок іноземних автовиробників, аж поки уряд не почав субсидувати місцевих виробників електромобілів і гібридів.