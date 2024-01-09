У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
ГоловнаСвіт

Завдяки Росії Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів

Торік країна випередила Японію, продавши за кордон 5,26 мільйона авто власного виробництва.

Завдяки Росії Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів
Фото: EPA/UPG

Завдяки Росії Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів, повідомляє The Wall Street Journall.

У 2023 році країна випередила Японію, продавши за кордон 5,26 мільйона авто власного виробництва. Це, ймовірно, майже на мільйон більше, ніж експорт японських автомобілів.

За даними Асоціації пасажирських автомобілів Китаю, ріст експорту відбувся, насамперед, завдяки тому, що китайські автовиробники зайняли російський ринок, з якого пішли західні компанії, та продали там щонайменше вп’ятеро більше автомобілів минулого року, ніж у 2022 році.

Згідно з даними асоціації, торік продажі легкових авто у Китаї та за кордоном досягли рекордних 25,5 мільйона. Внутрішній ринок країни повернувся до найсильнішого зростання за останні роки завдяки збільшенню кількості електромобілів.

При цьому китайський виробник BYD, який потіснив Tesla як світового лідера з продажу електромобілів в останньому кварталі 2023-го, збільшив продаж за кордоном майже у п’ять разів - до 242 000 у 2023 році. 

Світові автовиробники з заводами в Китаї також прагнуть експортувати виготовлені там автомобілі. Наприклад, Volkswagen вперше відправлятиме свої автівки китайського виробництва за кордон, доставляючи цього року в Європу до шість тисяч авто. Компанія Ford заявила, що торік збільшила експорт з Китаю до 100 тисяч одиниць техніки.

Китай довгий час був найбільшим у світі автомобільним ринком і центром виробництва, але до останніх років зростання відбувалося за рахунок іноземних автовиробників, аж поки уряд не почав субсидувати місцевих виробників електромобілів і гібридів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies