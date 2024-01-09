На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони атакували нафтобазу в російському місті Орел

Українська сторона поки ніяк не коментувала цю подію.

Дрони атакували нафтобазу в російському місті Орел
Фото: соцмережі

Невідомі дрони атакували нафтобазу в російському місті Орел, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву місцевого губернатора.  

За його словами, два безпілотники впали на “об'єкт паливно-енергетичного комплексу” в місті. Він стверджує, що займання локалізовано. Водночас, за його словами, троє людей постраждали. Губернатор запевняє, що у них травми середньої тяжкості.

Тим часом у телеграм-каналах з’явились фото з місця події.

Раніше воїни-розвідники знищили 2 російські “Панцирі” у Бєлгородській області. Спецоперацію провели 6 січня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies