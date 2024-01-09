Українська сторона поки ніяк не коментувала цю подію.

Невідомі дрони атакували нафтобазу в російському місті Орел, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву місцевого губернатора.

За його словами, два безпілотники впали на “об'єкт паливно-енергетичного комплексу” в місті. Він стверджує, що займання локалізовано. Водночас, за його словами, троє людей постраждали. Губернатор запевняє, що у них травми середньої тяжкості.

Тим часом у телеграм-каналах з’явились фото з місця події.

Раніше воїни-розвідники знищили 2 російські “Панцирі” у Бєлгородській області. Спецоперацію провели 6 січня.