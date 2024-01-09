Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 33

Кількість жертв унаслідок російської атаки 29 грудня зросла до 33 людей.

Під час розбору завалів виявили ознаки ще одного загиблого. Це підтвердила проведена звірка поліції, повідомили в КМВА.

"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції. Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини", – йдеться у повідомленні.