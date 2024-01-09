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Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 33

Під час демонтажу завалів виявили ознаки загиблого. 

Кількість жертв унаслідок російської атаки 29 грудня зросла до 33 людей. 

Під час розбору завалів виявили ознаки ще одного загиблого. Це підтвердила проведена звірка поліції, повідомили в КМВА.

"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції. Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини", – йдеться у повідомленні. 

  • 29 грудня Росія вчинила наймасованішу повітряну атаку на Україну. В Києві пошкодження внаслідок ударів та збиття російських ракет були в декількох районах. Одні з найбільш масштабних наслідків – у Шевченківському районі Києва. За офіційними даними, російський удар забрав життя уже 33 людей, ще понад 30 поранені.
  • Для удару по столиці та інших містах росіяни використали понад 150 ракет і ударних безпілотників. 
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