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Генерал Тарнавський повідомив про майже 30 полонених окупантів за останні 3 дні

Минулої доби на південному напрямку відбулось 37 бойових зіткнень.

Генерал Тарнавський повідомив про майже 30 полонених окупантів за останні 3 дні
Ілюстративне фото: російський полонений Юрій Джуманов
Фото: скриншот відео

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що за три дні у полон здалися майже 30 окупантів. 

Також генерал повідомив, що авіаударів вчора не було.

В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки. 

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