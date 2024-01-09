Генерал Тарнавський повідомив про майже 30 полонених окупантів за останні 3 дні

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що за три дні у полон здалися майже 30 окупантів.

Також генерал повідомив, що авіаударів вчора не було.

В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.