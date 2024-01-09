Ворог вчергове обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, – ОВА

Після опівночі 9 січня під російським обстрілом опинився Марганець, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.
"Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає", – повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.
- У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки, яка відбулася вранці 8 січня. Знайдено ще одного загиблого, це чоловік 1955 р.н. Таким ччинок, внаслідок обстрілу загинуло троє осіб.
- За добу ворог обстріляв із артилерії біля 130 українських населених пунктів. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.