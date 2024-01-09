Ворог вчергове обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, – ОВА

У Марганці пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто.

Після опівночі 9 січня під російським обстрілом опинився Марганець, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.

"Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає", – повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.