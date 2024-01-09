Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України
Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вчергове обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, – ОВА

У Марганці пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. 

Ворог вчергове обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, – ОВА
Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

Після опівночі 9 січня під російським обстрілом опинився Марганець, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.

"Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає", – повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.

  • У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки, яка відбулася вранці 8 січня. Знайдено ще одного загиблого, це чоловік 1955 р.н. Таким ччинок, внаслідок обстрілу загинуло троє осіб. 
  • За добу ворог обстріляв із артилерії біля 130 українських населених пунктів. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies