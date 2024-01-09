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В РФ заблокували сайт Православної церкви України

Блокування ініціював “Незазначений держорган".

В РФ заблокували сайт Православної церкви України
Фото: EPA/UPG

На території Росії заблокували сайт Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомляє російський сайт “Роскомсвобода”.

Зазначається, що блокування ініціював “Незазначений держорган". Втім, з великою ймовірністю можна стверджувати, що це генпрокуратура РФ.

Причина блокування невідома, але що однією із причин може бути "військова цензура", оскільки на сайті ПЦУ є пости на підтримку ЗСУ.

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Крім того, оскільки на сайті ПЦУ є прохання про пожертвування, причиною блокування може бути заборона "інформації про здійснення збору пожертв релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів".

  • 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський та всієї України Епіфаній.
  • 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос, а 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію.
  • Київську митрополію Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстровано 30 січня 2019 року. У січні ПЦУ було внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату.
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