В РФ заблокували сайт Православної церкви України

На території Росії заблокували сайт Православної церкви України (ПЦУ).
Про це повідомляє російський сайт “Роскомсвобода”.
Зазначається, що блокування ініціював “Незазначений держорган". Втім, з великою ймовірністю можна стверджувати, що це генпрокуратура РФ.
Причина блокування невідома, але що однією із причин може бути "військова цензура", оскільки на сайті ПЦУ є пости на підтримку ЗСУ.
Крім того, оскільки на сайті ПЦУ є прохання про пожертвування, причиною блокування може бути заборона "інформації про здійснення збору пожертв релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів".
- 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський та всієї України Епіфаній.
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