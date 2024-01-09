В РФ заблокували сайт Православної церкви України

На території Росії заблокували сайт Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомляє російський сайт “Роскомсвобода”.

Зазначається, що блокування ініціював “Незазначений держорган". Втім, з великою ймовірністю можна стверджувати, що це генпрокуратура РФ.

Причина блокування невідома, але що однією із причин може бути "військова цензура", оскільки на сайті ПЦУ є пости на підтримку ЗСУ.

Крім того, оскільки на сайті ПЦУ є прохання про пожертвування, причиною блокування може бути заборона "інформації про здійснення збору пожертв релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів".