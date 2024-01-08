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У Росії заявили про відновлення підрозділу СМЕРШ, - британська розвідка

Цей підрозділ заснував Сталін, він існував у 1941-1946 роках.

У Росії заявили про відновлення підрозділу СМЕРШ, - британська розвідка
Ілюстративне фото
Фото: AFP

Наприкінці 2023 року деякі російські політики заявляли про необхідність відновити у Росії радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ". А на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення російських оперативників, які носили нашивки цієї організації.

Про це повідомляє розвідка Міноборон Британії у соцмережі Х.

У розвідці зазначають, що поки незрозуміло, чи нова назва означає якісь суттєво нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

"Втім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз у РФ", - йдеться в повідомленні.

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  • СМЕРШ – абревіатура від "смерть шпигунам". Це - підрозділ, який існував 1941-1946 роках. Заснував СМЕРШ Йосип Сталін. На Заході організація стала відомою завдяки своєму художньому зображенню в книгах Яна Флемінга про Джеймса Бонда.
  • У 2014 році терористи "ЛНР" заявили, що створюють СМЕРШ, який "протистоятиме шпигунам та диверсантам".
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