У Росії заявили про відновлення підрозділу СМЕРШ, - британська розвідка

Наприкінці 2023 року деякі російські політики заявляли про необхідність відновити у Росії радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ". А на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення російських оперативників, які носили нашивки цієї організації.
Про це повідомляє розвідка Міноборон Британії у соцмережі Х.
У розвідці зазначають, що поки незрозуміло, чи нова назва означає якісь суттєво нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.
"Втім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз у РФ", - йдеться в повідомленні.
- СМЕРШ – абревіатура від "смерть шпигунам". Це - підрозділ, який існував 1941-1946 роках. Заснував СМЕРШ Йосип Сталін. На Заході організація стала відомою завдяки своєму художньому зображенню в книгах Яна Флемінга про Джеймса Бонда.
- У 2014 році терористи "ЛНР" заявили, що створюють СМЕРШ, який "протистоятиме шпигунам та диверсантам".