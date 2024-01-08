У Росії заявили про відновлення підрозділу СМЕРШ, - британська розвідка

Цей підрозділ заснував Сталін, він існував у 1941-1946 роках.

Наприкінці 2023 року деякі російські політики заявляли про необхідність відновити у Росії радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ". А на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення російських оперативників, які носили нашивки цієї організації.

Про це повідомляє розвідка Міноборон Британії у соцмережі Х.

У розвідці зазначають, що поки незрозуміло, чи нова назва означає якісь суттєво нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

"Втім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз у РФ", - йдеться в повідомленні.