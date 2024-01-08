​"Ми стоїмо разом, маючи справу з одними з найгостріших викликів": Блінкен подякував Греції за підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Грецію і на острові Крит зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми стоїмо разом, маючи справу з одними з найгостріших викликів, які ми бачили. Але той факт, що ми - разом і працюємо разом чи то в питанні обороні України, чи заради миру та стабільності в Середземномор’ї, чи це стосується ситуації на Близькому Сході, у Газі тощо. Це величезне джерело сили та заспокоєння для США", - сказав Блінкен.

Міцотакіс, своєю чергою, наголосив, що для Греції "надзвичайно важливо стояти пліч-о-пліч зі США, щоб не тільки працювати над зміцненням відносин, але й діяти як союзники".

"І забезпечити повернення миру та стабільності в наш неспокійний регіон", - сказав він.

Блінкен подякував Греції "за регіональне лідерство", зокрема, - за її постійну підтримку України, постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та за підтримку свободу судноплавства в Червоному морі шляхом її участі в операції Prosperity Guardian.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Греція засудила атаку ХАМАС на Ізраїль, що сталась 7 жовтня, вона також підтримує ініціативу Кіпру щодо морського коридору, щоб постачати більше допомоги в Газу. Уряд Греції вважає, що може відігравати активну роль на цьому фронті через свої історичні зв’язки з арабським світом.

Від США Греція очікує схвалення Конгресом продажу винищувачів F-35.

Як Греція підтримує Україну

Наприкінці листопада американські ЗМІ повідомляли, що США вели переговори з Грецією про закупівлю боєприпасів для України.

Крім того, як повідомляла Національна агенція України з питань запобігання корупції, у листопаді три великі грецькі транспортні компанії припинили транспортування російської нафти, аби уникнути санкцій США. Тоді Україна виключила їх зі списку міжнародних спонсорів війни.

У серпні минулого року Грецію відвідував президент Володимир Зеленський. Тоді було домовлено, що Греція візьме участь у тренування українських пілотів на F-16.

Серед інших домовленостей із грецькою стороною: