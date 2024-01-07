Мішель переконаний, що ЄС матиме достатньо часу для обрання його наступника

Президент Європейської ради Шарль Мішель відповів на критику щодо його плану достроково піти у відставку, щоб балотуватися до Європейського парламенту, пише Reuters.

Він заявив, що ЄС має достатньо часу, щоб обрати свого наступника, і має варіанти, щоб “уникнути Віктора Орбана".

“Я хочу прояснити, що у будь-якому випадку в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде прийнято в липні, тому Раді буде легко ухвалити рішення”, − заявив Мішель журналістам.

“Існує безліч інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана”, − додав він.

Відставка Мішеля відбулася в критичний момент для дипломатії ЄС, коли блок щосили намагається зберегти підтримку України, впоратися з розколом на Близькому Сході та суперечками з Китаєм.

“Рішення Шарля Мішеля передчасно залишити посаду голови Ради ЄС, щоб продовжити свою політичну кар'єру як депутата Європарламенту, не лише егоцентричне, а й безвідповідальне: воно відкриє шлях Віктору Орбану... очолити Раду до нового призначення”, − заявив Альберто Алеманно, професор права ЄС у французькому університеті HEC.