Мішель переконаний, що ЄС матиме достатньо часу для обрання його наступника

Президент Європейської ради Шарль Мішель відповів на критику щодо його плану достроково піти у відставку, щоб балотуватися до Європейського парламенту, пише Reuters.
Він заявив, що ЄС має достатньо часу, щоб обрати свого наступника, і має варіанти, щоб “уникнути Віктора Орбана".
“Я хочу прояснити, що у будь-якому випадку в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде прийнято в липні, тому Раді буде легко ухвалити рішення”, − заявив Мішель журналістам.
“Існує безліч інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана”, − додав він.
Відставка Мішеля відбулася в критичний момент для дипломатії ЄС, коли блок щосили намагається зберегти підтримку України, впоратися з розколом на Близькому Сході та суперечками з Китаєм.
“Рішення Шарля Мішеля передчасно залишити посаду голови Ради ЄС, щоб продовжити свою політичну кар'єру як депутата Європарламенту, не лише егоцентричне, а й безвідповідальне: воно відкриє шлях Віктору Орбану... очолити Раду до нового призначення”, − заявив Альберто Алеманно, професор права ЄС у французькому університеті HEC.
- Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. У випадку дострокової відставки Мішеля, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. Якщо цього не станеться, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.
- Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року. Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.
- Шарль Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада.
- Після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27-28 червня. Саме під час цих зустрічей вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля − хоча роль голови Ради зазвичай є частиною "тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як оголосять результати виборів".
- Угорщина на чолі з Віктром Орбаном постійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.