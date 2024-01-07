Північна Корея буде стріляти у відповідь на будь-яку провокацію, − сестра Кім Чен Ина

Північна Корея негайно завдасть військового удару у відповідь на будь-яку провокацію, заявила Кім Йо Чжон, сестра та ключовий союзник лідера КНДР Кім Чен Ина, пише Reuters.
Видання зазначає, що Пхеньян вже третій день поспіль стріляє біля кордону Південною Кореєю.
За даними Сеула, у неділю Північна Корея зробила близько 90 артилерійських пострілів. Армія Півночі зі свого боку заявила, що не становить жодної загрози, оскільки стріляли паралельно з кордоном.
“Я ще раз ясно заявляю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже спущений”, − заявила Кім Йо Чжон.
Військові Південної Кореї відкинули заяву Кім як “психологічну війну низького рівня”, закликавши припинити військову діяльність, яка посилює напруженість поблизу кордону.
- Північна Корея вчора здійснила 60 артилерійських пострілів поблизу буферної зони з Сеулом, а напередодні було зафіксовано 200.
- Сеул провів у п'ятницю власні вогневі навчання у морі у відповідь.
- Мешканців прикордонних південнокорейських островів закликали шукати укриття у бомбосховищах, хоча інформації про те, що снаряди перетнули морський кордон не були.
- Кім спростувала артилерійські обстріли в суботу і заявила, що Північна Корея підірвала вибухівку в обманній тактиці.
- Відомо, що Північна Корея змінює підхід до відносин з Південною Кореєю, якого дотримувалася десятиліттями. Це фактично означає, що Пхеньян буде ставитися до Сеула як до “окремої ворожої держави”.
- Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією.
- Торік у листопаді Південна Корея через запуск КНДР супутника-шпигуна розірвала п'ятирічну угоду, спрямовану на зниження військової напруженості між країнами. Сеул відновив наглядові польоти вздовж спільного кордону.
- Пхеньян відповів тим ж і направив військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю.
- У грудні Білий дім оприлюднив заяву про те, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.
- Вже після цього під час ключового засідання правлячої Робітничої партії лідер КНДР пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни та розвивати ядерний потенціал.
- Вже у січні 2024-го Кім Чен Ин повідомив військовому командуванню країни, що необхідно мобілізувати найпотужніші засоби для знищення Сполучених Штатів і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію.