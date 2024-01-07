Північна Корея буде стріляти у відповідь на будь-яку провокацію, − сестра Кім Чен Ина

Пхеньян вже третій день поспіль стріляє біля кордону Південною Кореєю.

Північна Корея негайно завдасть військового удару у відповідь на будь-яку провокацію, заявила Кім Йо Чжон, сестра та ключовий союзник лідера КНДР Кім Чен Ина, пише Reuters.

Видання зазначає, що Пхеньян вже третій день поспіль стріляє біля кордону Південною Кореєю.

За даними Сеула, у неділю Північна Корея зробила близько 90 артилерійських пострілів. Армія Півночі зі свого боку заявила, що не становить жодної загрози, оскільки стріляли паралельно з кордоном.

“Я ще раз ясно заявляю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже спущений”, − заявила Кім Йо Чжон.

Військові Південної Кореї відкинули заяву Кім як “психологічну війну низького рівня”, закликавши припинити військову діяльність, яка посилює напруженість поблизу кордону.