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У разі дострокової відставки Мішеля, тимчасовим главою Євроради може стати Віктор Орбан

Такий розвиток подій спонукає лідерів країн ЄС зробити все, аби не допостити головування Орбана.

У разі дострокової відставки Мішеля, тимчасовим главою Євроради може стати Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника діючого президента Європейської ради Шарля Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня, – пише Politico.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. У випадку дострокової відставки Мішеля, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. У протилежному випадку, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року. Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

Шарль Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада, однак рішення балотуватися до Європарламенту створило додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.

Після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27-28 червня. Саме під час цих зустрічей вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля — хоча роль голови Ради зазвичай є частиною "тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як оголосять результати виборів".

Заява Мішеля пролунала напередодні першого з'їзду та новорічного прийому його партії Реформаторський рух (MR). Очікується, що на цьому з'їзді в неділю лідер партії Жорж-Луї Буше пояснить, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці голосуватимуть не тільки на виборах до Європарламенту, а й на регіональних та національних виборах.

  • Угорщина на чолі з Віктром Орбаном постійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц. 
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