У разі дострокової відставки Мішеля, тимчасовим главою Євроради може стати Віктор Орбан

Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника діючого президента Європейської ради Шарля Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня, – пише Politico.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. У випадку дострокової відставки Мішеля, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. У протилежному випадку, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року. Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

Шарль Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада, однак рішення балотуватися до Європарламенту створило додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на перестановки і домовленості під час великого розподілу найвищих посад в ЄС.

Після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27-28 червня. Саме під час цих зустрічей вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля — хоча роль голови Ради зазвичай є частиною "тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як оголосять результати виборів".

Заява Мішеля пролунала напередодні першого з'їзду та новорічного прийому його партії Реформаторський рух (MR). Очікується, що на цьому з'їзді в неділю лідер партії Жорж-Луї Буше пояснить, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці голосуватимуть не тільки на виборах до Європарламенту, а й на регіональних та національних виборах.