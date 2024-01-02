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Масована атака по Україні свідчить про справжні наміри Москви, — Шарль Мішель

Росія не зацікавлена у мирних переговорах щодо врегулювання війни.

Масована атака по Україні свідчить про справжні наміри Москви, — Шарль Мішель
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначає — цинічні атаки РФ по Україні свідчать про одне — Росія не зацікавлена у мирних переговорах щодо врегулювання війни.

Про це президент Євроради написав в мережі "Х". 

"Якщо хтось вірить чуткам про те, що Росія щиро зацікавлена в мирних переговорах, то рекордна кількість безпілотників, випущених по Україні за останні 24 години, показує справжні наміри Москви", — заявляє Мішель.

Дипломат додає, що атаки РФ стали цинічнішими, дивлячись на те, що вони посилися під час новорічних свят.

"Дух України не зламати. ЄС підтримує Україну", — зазначає президент Європейської ради.

  • Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". 
  • Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
  • Унаслідок російської атаки 2 січня в Україні загинули п'ятеро людей, поранені, за даними ДСНС, майже 130. Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. 
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