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Майже половина указів російського диктатора Путіна торік були секретними, - ЗМІ

Попередній рекорд за секретністю Путін поставив у 2001 року (47%) — тоді була у розпалі Друга чеченська війна.

Майже половина указів російського диктатора Путіна торік були секретними, - ЗМІ
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Кожен другий указ, який у 2023 році підписав російський диктатор Володимир Путін, був секретним, передає "Медіазона"

Таким чином відсоток секретних указів сягнув 49,5 на основі розрахунків за даними сайту, де офіційного публікують  правові акти.

Укази Путіна нумерують послідовно, а лічильник скидають на початку кожного року. Таким чином, порахувавши кількість пропущених номерів, можна зрозуміти, скільки ж указів не оприлюднили.

2022 року на тлі повномасштабного вторгнення в Україну частка секретних указів зросла до 45%. Попередній рекорд за секретністю Путін поставив у 2001 року (47%) — тоді була у розпалі Друга чеченська війна.

Секретні укази можуть стосуватися різних питань, але у них є також дані про нагородження військових і для помилування засуджених, завербованих у штурмові загони.

В опублікованих указах президента у 2023 році також стало значно більше документів про присвоєння почесного найменування «гвардійським» військовим підрозділам (кораблям). Що стає приводом для присвоєння - невідомо, оскільки в документах проставлено стандартне формулювання «за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність».

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