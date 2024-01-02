"Україні потрібно негайно передати більше ППО", — президент Литви відреагував на обстріли РФ по Києву

Президент Литви Гітанас Науседа розмовляє зі ЗМІ під час прибуття на засідання Європейської ради в Брюссель, Бельгія, 29 червня

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на масований ракетний обстріл Росією 2 січня. Він закликав західних партнерів не зволікати і передати негайно Україні більше систем ППО.

Звернення президент Литви опублікував у мережі "Х".

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває.

Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО для оборони України негайно!", — закликав Науседа.

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024