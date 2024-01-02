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"Україні потрібно негайно передати більше ППО", — президент Литви відреагував на обстріли РФ по Києву

Науседа закликав західних партнерів негайно передати Україні більше систем ППО.

"Україні потрібно негайно передати більше ППО", — президент Литви відреагував на обстріли РФ по Києву
Президент Литви Гітанас Науседа розмовляє зі ЗМІ під час прибуття на засідання Європейської ради в Брюссель, Бельгія, 29 червня
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на масований ракетний обстріл Росією 2 січня. Він закликав західних партнерів не зволікати і передати негайно Україні більше систем ППО.

Звернення президент Литви опублікував у мережі "Х".

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває.

Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО для оборони України негайно!", — закликав Науседа.

  • Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали"
  • Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
  • У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 16 поранені. У Вишневому пошкоджено багатоповерхівки.
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