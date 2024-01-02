"Україні потрібно негайно передати більше ППО", — президент Литви відреагував на обстріли РФ по Києву

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на масований ракетний обстріл Росією 2 січня. Він закликав західних партнерів не зволікати і передати негайно Україні більше систем ППО.
Звернення президент Литви опублікував у мережі "Х".
"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває.
Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО для оборони України негайно!", — закликав Науседа.
Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024
Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.
Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD
- Сьогодні вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".
- Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
- У Київській області внаслідок атаки загинули двоє, 16 поранені. У Вишневому пошкоджено багатоповерхівки.