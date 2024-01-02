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Bloomberg: нідерландська ASML скасувала постачання низки машин для виробництва мікросхем до Китаю. Натиснув Байден

Компанія є найбільшим постачальником систем фотолітографії для переважно напівпровідникової промисловості і виробляє машини для інтегральних схем.

Bloomberg: нідерландська ASML скасувала постачання низки машин для виробництва мікросхем до Китаю. Натиснув Байден
Фото: EPA/UPG

Нідерландська багатонаціональна компанія ASML Holding NV скасувала постачання деяких своїх машин до Китаю на запит адміністрації президента США Джо Байдена, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Це сталося за кілька тижнів до набуття чинності заборони на експорт високоякісного обладнання для виробництва мікросхем.

ASML Holding є найбільшим постачальником систем фотолітографії для переважно напівпровідникової промисловості. Компанія виробляє машини для інтегральних схем. Компанія мала ліцензію на постачання трьох новітніх машин для літографії в глибокому ультрафіолеті китайським фірмам до січня, коли нові нідерландські обмеження повністю набудуть чинності. Проте американські посадовці звернулися до ASML з проханням негайно припинити заплановане постачання.

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У компанії підтвердили, що уряд Нідерландів нещодавно частково відкликав ліцензії на постачання деяких літографічних систем до Китаю, що торкнулося невеликої кількості тамтешніх клієнтів. ASML повідомила, що нещодавно провела переговори зі США про масштаби та вплив своїх правил експортного контролю.

Представники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства закордонних справ Нідерландів відмовилися від коментарів.

  • Байден намагається блокувати спроби Пекіна запустити власну передову напівпровідникову промисловість та доступ до імпортних технологій. Торік китайська компанія Huawei випустила смартфон, здатний конкурувати з iPhone від Apple, використовуючи новітні чіпи, виготовлені на літографічних машинах ASML.
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