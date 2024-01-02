Британський міністр Клеверлі вибачився за жарт про одурманювання дружини наркотиком для побачень

Міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі перепросив за те, що пожартував про те, що “одурманював свою дружину на побаченнях рогіпнолом” – препаратом для згвалтування.

Про це пише Politico.

В інтерв’ю Sky News міністр внутрішніх справ зазначив, що жалкує про ремарку.

“Я пожартував, і, звичайно, я шкодую про це. Я негайно перепросив, і це вибачення щире”, − додав він.

У грудні газета The Mirror написала, що Клеверлі у розмові з гостями на прийомі на Даунінг-стріт (будівля британського уряду, - ред.) зазначив, що “трохи рогіпнолу” в напої його дружини (вони одружені 24 роки) “кожного вечора” не є “насправді незаконно, якщо йдеться про лише трохи”.

Клеверлі сказав також, що запорука довгого шлюбу полягає в тому, щоб ваша дружина “завжди була під легким заспокійливим, аби вона ніколи не могла зрозуміти, що є кращі чоловіки”.

Клеверлі додав, що став першим міністром внутрішніх справ, який запропонував закон про боротьбу з “спайкінгом”. “Cпайкінг” − це додавання алкоголю або наркотиків в напій чи їжу іншої людини без її відома чи згоди, часто, щоб полегшити зґвалтування чи сексуальне насильство. Для цього зазвичай використовують так звані “наркотики для зґвалтування на побаченні”, зокрема рогіпнол.

Клеверлі унаслідок закликали піти з посади. Тіньова міністерка внутрішніх справ від Лейбористської партії Іветт Купер заявила, що “спайкінг − це тривожний і серйозний злочин”, і що “справді неприпустимо, що міністр внутрішніх справ так жахливо жартує”.

Водночас під час різдвяних канікул представник прем'єр-міністра Ріші Сунака заявив, вибачення міністра було правильним, а керівник уряду вважає питання закритим.