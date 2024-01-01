Землетрус у Японії забрав життя двох людей

Є також поранені й люди, що опинилися під завалами.

Землетрус у Японії 1 січня 2024 року

Землетрус у Японії, що стався 1 січня, забрав життя двох людей, повідомляє видання The Japan Times.

Тіла загиблих виявили в Нанао на півострові Ното (префектура Ісікава).

Також відомо про щонайменше шістьох людей, які опинилися під завалами у місті Вадзіма. У місті після землетрусу спалахнула велика пожежа.

Є декілька поранених, зокрема, двох жінок госпіталізували у префектурі Фукуй.

В Ісікаві без світла залишилися 32500 домівок.

Через землетрус влада дала вказівку евакуюватися понад 51 тисячі жителів. Близько тисячі осіб забрали на базу Повітряних сил.

Влада повідомляє, що після землетрусу не зафіксували жодних порушень у роботі атомних електростанцій країни.

Жителі півострова Ното отримали попередження про загрозу цунамі. Метеорологи повідомляли про ймовірну висоту хвиль до 5 метрів. Згодом рівень небезпеки знизили.