10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
Що почитати: легкі книжки на свята
Що почитати: легкі книжки на свята
ГоловнаСвіт

Землетрус у Японії забрав життя двох людей

Є також поранені й люди, що опинилися під завалами.

Землетрус у Японії забрав життя двох людей
Землетрус у Японії 1 січня 2024 року
Фото: Kyodo News

Землетрус у Японії, що стався 1 січня, забрав життя двох людей, повідомляє видання The Japan Times.

Тіла загиблих виявили в Нанао на півострові Ното (префектура Ісікава).

Також відомо про щонайменше шістьох людей, які опинилися під завалами у місті Вадзіма. У місті після землетрусу спалахнула велика пожежа.

Є декілька поранених, зокрема, двох жінок госпіталізували у префектурі Фукуй.

В Ісікаві без світла залишилися 32500 домівок.

Через землетрус влада дала вказівку евакуюватися понад 51 тисячі жителів. Близько тисячі осіб забрали на базу Повітряних сил.

Влада повідомляє, що після землетрусу не зафіксували жодних порушень у роботі атомних електростанцій країни.

Жителі півострова Ното отримали попередження про загрозу цунамі. Метеорологи повідомляли про ймовірну висоту хвиль до 5 метрів. Згодом рівень небезпеки знизили.

  • Як відомо, магнітуда нинішнього землетрусу в Японії сягнула 7,6 бала. Поштовх викликав цунамі метр заввишки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies