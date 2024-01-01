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Генерал Годжес: РФ не рахується з людськими втратами, щоб створити враження необмежених ресурсів

Таким способом РФ намагається підірвати волю українців до боротьби, а Заходу – до підтримки України.

Генерал Годжес: РФ не рахується з людськими втратами, щоб створити враження необмежених ресурсів
Фото: Еpaimages

Росія не рахується з втратами у живій силі на полі бою, аби створити враження необмеженості людських ресурсів і підірвати волю українців до боротьби, а Заходу – до підтримки України.

"Я вважаю те, що ми бачимо, – це спроба Кремля створити перед Заходом враження, що в Росії є необмежені ресурси, що вони будуть з’являтися знову і знову", – сказав екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомив Укрінформ.

Таку думку висловив Годжес, коментуючи наступальні операції Росії, проведені восени.

Також він додав, що Росія готова втрачати сотні солдатів щодня, "аби тільки це виглядало так, що в них є безмежна кількість резервів".

У Росії знають, "що у них "немає можливості завдати Україні рішучого нокауту", тому у такий спосіб розраховують підірвати волю українців до боротьби, а в Заходу – бажання допомагати Україні.

  • Середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб, якщо такі темпи втрат продовжаться, то РФ ризикує втратити в Україні понад півмільйона осіб. Такі дані озвучили у Міноборони Британії.
  • Також британська розвідка зазначила, що такими темпами до 2025 року загальна цифра російських втрат перетне позначку у 500 тисяч.
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