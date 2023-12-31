Середньодобові втрати російської армії протягом року зросли майже на 300 осіб

Росія може втратити в Україні понад півмільйона свої солдатів.

Середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб, якщо такі темпи втрат продовжаться, то РФ ризикує втратити в Україні понад півмільйона осіб.

Про це повідомляють у Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

"Середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб. Якщо протягом наступного року цифри збережуться такими ж темпами, то Росія втратить в Україні понад півмільйона осіб", – зазначають у Міноборони.

The average daily number of Russian casualties in Ukraine has risen by almost 300 during the course of 2023.



If the numbers continue at the current rate over the next year, Russia will have lost over half a million personnel in Ukraine.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dEPuXBB6Jw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2023

Раніше у Британській розвідці повідомляли, що зростання щоденних втрат в особовому складі російської армії у війні проти України і прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.