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Середньодобові втрати російської армії протягом року зросли майже на 300 осіб

Росія може втратити в Україні понад півмільйона свої солдатів.

Середньодобові втрати російської армії протягом року зросли майже на 300 осіб
Фото: Скрін з відео

Середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб, якщо такі темпи втрат продовжаться, то РФ ризикує втратити в Україні понад півмільйона осіб.

Про це повідомляють у Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

"Середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб. Якщо протягом наступного року цифри збережуться такими ж темпами, то Росія втратить в Україні понад півмільйона осіб", – зазначають у Міноборони.

Раніше у Британській розвідці повідомляли, що зростання щоденних втрат в особовому складі російської армії у війні проти України і прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.

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