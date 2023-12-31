Середньодобові втрати російської армії протягом року зросли майже на 300 осіб

Середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб, якщо такі темпи втрат продовжаться, то РФ ризикує втратити в Україні понад півмільйона осіб.
Про це повідомляють у Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.
"Середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом 2023 року зросла майже на 300 осіб. Якщо протягом наступного року цифри збережуться такими ж темпами, то Росія втратить в Україні понад півмільйона осіб", – зазначають у Міноборони.
The average daily number of Russian casualties in Ukraine has risen by almost 300 during the course of 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2023
If the numbers continue at the current rate over the next year, Russia will have lost over half a million personnel in Ukraine.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dEPuXBB6Jw
Раніше у Британській розвідці повідомляли, що зростання щоденних втрат в особовому складі російської армії у війні проти України і прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.