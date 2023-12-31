Кількість жертв внаслідок масованого удару по Дніпропетровщині зросла до 7 людей

У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки.

У лікарні Дніпра помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки 29 грудня. Кількість жертв зросла до 7 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік", – повідомив він.

Внаслідок терористичної атаки РФ по Дніпру загинули 7 людей.

"18 пацієнтів залишаються у лікарнях. Зокрема, й півторарічний хлопчик. Більшість травмованих – у середньому стані. Двоє – важкі", – ідеться у повідомленні.