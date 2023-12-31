Кількість постраждалих зросла до 28 людей, з них – дві дитини.

Під час нічного масованого обстрілу Харкова 30 грудня окупанти вдарили по готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку ракетами "Іскандер-М". Згодом окупанти знову атакували місто безпілотниками. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 28 людей, серед них – двоє дітей.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

Оновлення. "О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли Борову Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків", — уточнив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"В Харкові було дві хвилі обстрілів: ракетами (встановлено, що в центр міста прилетіло дві ракети Іскандер М, в Індустріальний район – 3 ракети С300), потім БПЛА Shahed.

Фото: МВС України

Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні. В будинках виникли пожежі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі. Всі профільні служби оперативно прибули на місця влучань російських ракет і БПЛА", – ідеться у повідомленні поліції.

Фото: МВС України

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни російськими військовими злочинцями. Окрім того, поліція взяла під охорону приміщення, в яких були вибиті вікна і двері – більше 50 об`єктів.