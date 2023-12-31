Під час нічного масованого обстрілу Харкова 30 грудня окупанти вдарили по готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку ракетами "Іскандер-М". Згодом окупанти знову атакували місто безпілотниками. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 28 людей, серед них – двоє дітей.
Про це повідомляють у поліції Харківської області.
Оновлення. "О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли Борову Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків", — уточнив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"В Харкові було дві хвилі обстрілів: ракетами (встановлено, що в центр міста прилетіло дві ракети Іскандер М, в Індустріальний район – 3 ракети С300), потім БПЛА Shahed.
Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні. В будинках виникли пожежі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі. Всі профільні служби оперативно прибули на місця влучань російських ракет і БПЛА", – ідеться у повідомленні поліції.
Поліція відкрила кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни російськими військовими злочинцями. Окрім того, поліція взяла під охорону приміщення, в яких були вибиті вікна і двері – більше 50 об`єктів.
- Російські війська у суботу ввечері завдали понад 6 ударів по Харкову, є пошкодження цивільної інфраструктури й будинків, серед постраждалих діти.
- Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по центральній частині Харкова.
- МОЗ повідомило, що внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали будівлі трьох медзакладів у Харкові. Жоден з пацієнтів медзакладів та медперсонал лікарень не постраждав.
- Опівночі Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих збільшилась до 26 осіб.