Головне за суботу, 30 грудня: бої на лівобережжі Дніпра, удари по Одесі, Херсону та Харкові, вибухи в Бєлгороді

Кількість жертв вчорашньої ракетної атаки по Києву збільшилась до 17.

Про це пізно ввечері 30 грудня повідомила пресслужба КМВА. “Рятувальники виявили ще одного загиблого. Сімнадцять. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошукова операція ще триває.

1 січня в Києві оголосили днем жалоби. Вчорашня атака по Києву стала найбільшою за кількістю жертв.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету “Іскандер” по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 грудня – в нашій новині.

Ввечері 30 грудня ворог здійснив ракетний удар по Одесі, повідомляють Сили оборони півдня України.

“З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали.

Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені.

У Херсоні відомо про двох жертв. У Харкові, попередньо, загиблих немає, 21 особу поранено , серед них діти та іноземець.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зеленський повідомив, що на Ставці підбили воєнні підсумки року, проаналізували результати ведення бойових дій та рішення "що ми зробили правильно, а що могли зробити краще".

Президент додав, що з урахуванням цих висновків, прогнозів і можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.

Також Зеленський заявив, що цьогоріч наша держава не відступила на жодному напрямку.

В Одесі кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня збільшилася до п’яти.

За словами керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, в лікарні помер 77-річний чоловік.

"Лікарі робили все можливе. Тяжкі поранення він отримав внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси", - розповів Кіпер.

До нічної атаки дронами по військових об'єктах у кількох областях РФ причетні Сили оборони України, повідомили Суспільному джерела у спецслужбах.

Під час атаки було використано понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було в Брянську, де група дронів вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

За інформацією співрозмовників, російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.

"На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", — зазначили джерела.

Сили оборони завдали кількох ракетних ударів по військових об'єктах Бєлгорода.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах. "Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", – повідомило джерело.

Неефективна робота російської протиповітряної оборони завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

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