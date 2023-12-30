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Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи

У службі кажуть, що також можуть перевіряти документи на багатодітність через велику кількість підробок.

Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі виданню “Українська правда підтвердив, що через неодноразові випадки підробки документів прикордонники можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Раніше в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Зокрема, у мережі з’явилося відео, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, цього разу не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів. На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20:00 29 грудня "є інше розпорядження".

"До 20 години було так, як ви говорите – просто ми не були такі вимогливі, ми не вимагали від вас цих документів, ми дивилися тільки, що ви багатодітний, і ви перетинали (кордон – ред.)", – сказала вона.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку.

"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування", - сказав Демченко.

За його інформацією, це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах. 

Видання зауважує, що раніше в суботу Демченко запевнив, що "змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства".

  • Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення.
  • Зі свого боку, президент вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах": "Було б правильно, аби військові разом із депутатами визначились із тим, як має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони".
  • LB.ua уже аналізував драфт базового проєкту, коли з ним працювала робоча група, до якої увійшли представники Генштабу, Міноборони, парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також різних фракцій. 
  • Зареєстрований документ передбачає можливість звільнитися за власним бажанням після 36 місяців безперервної служби, знижує призовний вік із 27 до 25 років, скасовує строкову службу й запроваджує обов’язкову базову військову підготовку з 18 років. Розсилання повісток електронною поштою та суттєві обмеження прав чоловіків, які виїхали з України, якщо ті відмовляться стати на облік у консульських установах. 
  • Якою буде мобілізація по-новому, зокрема, про електронні повістки й відповідальність ухилянтів, читайте в матеріалі LB.ua.
  • Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію 10 січня 2024 року.
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