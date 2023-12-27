Ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб, – глава Мінфіну щодо мобілізації

Міністерство фінансів хоче, щоб Генштаб разом з Міноборони запропонували рішення для оптимізації чинних видатків під військові потреби.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дискусія стосовно мобілізації триває і у відомства є багато запитань щодо її термінів, планів і прогнозної чисельності осіб.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Forbes Україна.

“Я б поки що не забігав наперед, а дав можливість Генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як бачать оптимізацію видатків чинних, бо ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб”, – сказав він.

За його словами, штучно збільшити видатки не вийде, адже їх просто немає.

“Якщо нам потрібно буде їх знайти, то нам потрібно розуміти в часі – їх потрібно знайти вже сьогодні, чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб”, – зазначив очільник Мінфіну.

Він не виключає, що доведеться шукати можливості щодо додаткових доходів, додаткових внутрішніх джерел фінансування.

“Але поки що зарано говорити про цифри, тому що несформоване розуміння потреб з боку відповідальних структур”, – пояснив він.

Марченко заявив, що у Мінфіну немає інформації про те, яку потребу треба буде забезпечити.

“Ми таку потребу від Міноборони не отримали, з Генштабом ми безпосередньо не працюємо”, – сказав міністр.

Він додав, що саме Міноборони рахує потреби ЗСУ, визначає можливі джерела оптимізації існуючих потреб і виходити з Мінфіном на спільне рішення.

“Поки що ми до цієї вправи ще не підійшли, хоча я розумію, що, можливо, найближчим часом ми підійдемо”, – заявив Марченко.

Відповідаючи на запитання стосовно заяв президента Володимира Зеленського, що мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 млрд грн, Марченко додав, що такі розрахунки “досить коректні”.

Мобілізація в Україні