Ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб, – глава Мінфіну щодо мобілізації

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дискусія стосовно мобілізації триває і у відомства є багато запитань щодо її термінів, планів і прогнозної чисельності осіб.
Про це він розповів у інтерв’ю виданню Forbes Україна.
“Я б поки що не забігав наперед, а дав можливість Генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як бачать оптимізацію видатків чинних, бо ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб”, – сказав він.
За його словами, штучно збільшити видатки не вийде, адже їх просто немає.
“Якщо нам потрібно буде їх знайти, то нам потрібно розуміти в часі – їх потрібно знайти вже сьогодні, чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб”, – зазначив очільник Мінфіну.
Він не виключає, що доведеться шукати можливості щодо додаткових доходів, додаткових внутрішніх джерел фінансування.
“Але поки що зарано говорити про цифри, тому що несформоване розуміння потреб з боку відповідальних структур”, – пояснив він.
Марченко заявив, що у Мінфіну немає інформації про те, яку потребу треба буде забезпечити.
“Ми таку потребу від Міноборони не отримали, з Генштабом ми безпосередньо не працюємо”, – сказав міністр.
Він додав, що саме Міноборони рахує потреби ЗСУ, визначає можливі джерела оптимізації існуючих потреб і виходити з Мінфіном на спільне рішення.
“Поки що ми до цієї вправи ще не підійшли, хоча я розумію, що, можливо, найближчим часом ми підійдемо”, – заявив Марченко.
Відповідаючи на запитання стосовно заяв президента Володимира Зеленського, що мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 млрд грн, Марченко додав, що такі розрахунки “досить коректні”.
Мобілізація в Україні
- Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення.
- Зі свого боку, президент вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах": "Було б правильно, аби військові разом із депутатами визначились із тим, як має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони".
- LB.ua уже аналізував драфт базового проєкту, коли з ним працювала робоча група, до якої увійшли представники Генштабу, Міноборони, парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також різних фракцій.
- Зареєстрований документ передбачає можливість звільнитися за власним бажанням після 36 місяців безперервної служби, знижує призовний вік із 27 до 25 років, скасовує строкову службу й запроваджує обов’язкову базову військову підготовку з 18 років. Розсилання повісток електронною поштою та суттєві обмеження прав чоловіків, які виїхали з України, якщо ті відмовляться стати на облік у консульських установах.
- Якою буде мобілізація по-новому, зокрема, про електронні повістки й відповідальність ухилянтів, читайте в матеріалі LB.ua.
- Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію 10 січня 2024 року.
- На пресконференції 19 грудня президент Зеленський сказав, що до нього на Ставці звернулися військові, і вони пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військове командування не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
- Раніше Залужний також говорив, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він зазначав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.
- За даними "Української правди", депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, а натомість відсилати до військових.
- Раніше, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, в Офісі президента Зеленського заявили, що головкому "не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті". У США натомість охарактеризували статтю головнокомандувача ЗСУ як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.