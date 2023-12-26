Залужний пояснив "запит військових" про мобілізацію 400−500 тисяч осіб

Військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік. Про це в ефірі телемарафону розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Розпочнемо з того, що військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри і таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави і відповідно формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс", – сказав він.
"Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом або запитом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду – ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, якими наділені", – додав Залужний.
Головнокомандувач також зазначив, що цифру "400 до 500 тисяч мобілізованих" було сформовано на весь наступний рік.
"Що стосується беспосередньо цієї цифри, ми її сформували і на наступниий рік. Вона звісно враховує покриття поточного некомплекту, який виник; формування нових військових частин, а також – прогнозування наших втрат... Відповідно озвучувати цифру щодо будь-якого розділу цих показників я не можу, бо це – військова таємниця", – наголосив Залужний.
Що відбувається з мобілізацією
- На пресконференції 19 грудня президент Зеленський сказав, що до нього на Ставці звернулися військові, і вони пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний раніше говорив, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він зазначав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає". Як повідомлялося, рішення звільнити всіх обласних воєнкомів Зеленський ухвалив влітку на тлі скандалі зі статками деяких керівників обласних ТЦК. Звільнили не лише тих, хто мав підозрілі статки, а всіх взагалі.
- Підготовка цього законопроєкту про мобілізацією та демобілізацію триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут.
- Минулого тижня в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він навіть не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу. Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років.
- Джерела LB.ua повідомляли, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня.
- 25 грудня уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт.