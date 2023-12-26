Залужний пояснив "запит військових" про мобілізацію 400−500 тисяч осіб

Військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік. Про це в ефірі телемарафону розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Розпочнемо з того, що військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри і таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави і відповідно формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс", – сказав він.

"Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом або запитом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду – ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, якими наділені", – додав Залужний.

Головнокомандувач також зазначив, що цифру "400 до 500 тисяч мобілізованих" було сформовано на весь наступний рік.

"Що стосується беспосередньо цієї цифри, ми її сформували і на наступниий рік. Вона звісно враховує покриття поточного некомплекту, який виник; формування нових військових частин, а також – прогнозування наших втрат... Відповідно озвучувати цифру щодо будь-якого розділу цих показників я не можу, бо це – військова таємниця", – наголосив Залужний.

Що відбувається з мобілізацією