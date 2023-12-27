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НАБУ і САП цього року повідомили про підозру 254 особам – найвищий показник за історію антикорупційних органів

Серед тих, хто отримав підозру, є депутати. 

НАБУ і САП цього року повідомили про підозру 254 особам – найвищий показник за історію антикорупційних органів
Архівне фото
Фото: nabu.gov.ua

За 11 місяців 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозри 254 особам. Серед них – народні депутати, судді, чинні та колишні топпосадовці.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що це – найвищий показник за всю історію антикорупційних органів.

У НАБУ нагадали, що повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.

Після набуття особою статусу підозрюваного, починається процес притягнення її до кримінальної відповідальності.

  • НАБУ було створене президентом 16 квітня 2015 року на чолі з директором Артемом Ситником. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці.  
  • Створення НАБУ було програмним пунктом Коаліційної угоди парламентської більшості та вимогою Міжнародного валютного фонду.
  • У жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив перший вирок за угодою з реальним позбавленням волі.
  • 6 березня 2023 року новим Директором НАБУ було призначено Семена Кривоноса.
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