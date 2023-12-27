НАБУ і САП цього року повідомили про підозру 254 особам – найвищий показник за історію антикорупційних органів

Серед тих, хто отримав підозру, є депутати.

За 11 місяців 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозри 254 особам. Серед них – народні депутати, судді, чинні та колишні топпосадовці.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що це – найвищий показник за всю історію антикорупційних органів.

У НАБУ нагадали, що повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.

Після набуття особою статусу підозрюваного, починається процес притягнення її до кримінальної відповідальності.