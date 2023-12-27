Тарнавський: противник активізувався на всій ділянці фронту. Деякі напрямки є головними, інші – відволікаючі

Генерал зауважив, що для української армії важливо утриматися і дати чіткий відпір.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що сьогодні противник активізувався на всій ділянці фронту.

Про це він розповів у інтерв’ю ВВС.

“Десь він визначив напрямок головного удару, десь відволікаючий. Так от, стосовно Авдіївки – вона перебуває в напрямку головного їхнього удару. Мар'їнка – це інший напрямок. Новомихайлівка – це, наприклад, відволікаючий напрямок. Новопавлівський напрямок теж має свою мету”, – пояснив генерал.

Щодо ситуації навколо Роботиного, генерал зауважив, що це та ділянка місцевості, де ворог мав втрати в території, де сьогодні він давить, проводить активні штурмові дії.

“Але під час наступу ворога на любій ділянці, повірте мені, є як позитивні, так і негативні наслідки для них. Вони намагаються досягти успіху, а для нас важливо утриматися і дати чіткий відпір”, – сказав Тарнавський.

Зазначимо, також Тарнавський повідомив, що російська армія багато запозичає в української, швидко навчається і копіює найбільш ефективні дії. Крім того, ворог нарощує застосування дронів-камікадзе.

Генерал звернув увагу, що на фронті активізувалася робота радіоелектронна – і дрони-камікадзе, і спостереження: “Це війна майбутнього”.