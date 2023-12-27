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Тарнавський: противник активізувався на всій ділянці фронту. Деякі напрямки є головними, інші – відволікаючі

Генерал зауважив, що для української армії важливо утриматися і дати чіткий відпір.

Тарнавський: противник активізувався на всій ділянці фронту. Деякі напрямки є головними, інші – відволікаючі
Олександр Тарнавський
Фото: Тарнавський Teleпram

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що сьогодні противник активізувався на всій ділянці фронту. 

Про це він розповів у інтерв’ю ВВС

“Десь він визначив напрямок головного удару, десь відволікаючий. Так от, стосовно Авдіївки – вона перебуває в напрямку головного їхнього удару. Мар'їнка – це інший напрямок. Новомихайлівка – це, наприклад, відволікаючий напрямок. Новопавлівський напрямок теж має свою мету”, – пояснив генерал.

Щодо ситуації навколо Роботиного, генерал зауважив, що це та ділянка місцевості, де ворог мав втрати в території, де сьогодні він давить, проводить активні штурмові дії. 

“Але під час наступу ворога на любій ділянці, повірте мені, є як позитивні, так і негативні наслідки для них. Вони намагаються досягти успіху, а для нас важливо утриматися і дати чіткий відпір”, – сказав Тарнавський.

Зазначимо, також Тарнавський повідомив, що російська армія багато запозичає в української, швидко навчається і копіює найбільш ефективні дії. Крім того, ворог нарощує застосування дронів-камікадзе.

Генерал звернув увагу, що на фронті активізувалася робота радіоелектронна – і дрони-камікадзе, і спостереження: “Це війна майбутнього”.

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