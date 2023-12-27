Тарнавський: активізувалася робота радіоелектронна – і дрони-камікадзе, і спостереження. Це війна майбутнього

Більшому успіху України під час літнього наступу завадила, серед іншого, добре підготовлена оборона ворога. Його оборона складалася з декількох рубежів, які зводили не один місяць, а упродовж усього періоду підготовки України до наступальних дій, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю BBC Україна.

Сильні сторони росіян – жива сила, ділянки мінування, підготовлені позиції, а також готовність без жалю кидати на смерть свій особовий склад. Також вони мають перевагу в авіації.

"Дуже велика щільність мінних полів, насиченість бойових порядків ворога, протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби та ударних дронів. А також – неможливість використання нами в повному обсязі броньованої техніки, що ускладнювало наші активні просування, а також вплинуло на швидкість наступальних дій. Найголовніше – що наш воїн не злякався, він робив те, що він повинен був робити. Так, воно було повільніше, набагато повільніше, ніж ми бачили це в попередніх війнах, читали в книжках чи нам розказували. Сьогодні змінюється тактика, змінюється співвідношення сил і засобів, змінюються засоби впливу як на військо, яке наступає, так і на військо, яке обороняється", – пояснив командувач.

Він додав, що зараз активізувалася робота радіоелектронна – це і дрони-камікадзе, і спостереження.

"Це війна майбутнього. Ми всі вчимося на цих помилках, робимо висновки. При цьому я скажу, ми, можливо, не подолали ту глибину, але ми зробили той ривок, який дає подих на подальші наші наступальні дії", – вважає Тарнавський.