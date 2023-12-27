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Захисники стримують ворога в районах Новомихайлівки та Побєди на Мар'їнському напрямку

На цьому напрямку за добу Сили оборони відбили сім атак. 

Захисники стримують ворога в районах Новомихайлівки та Побєди на Мар'їнському напрямку
Фото: скріншот

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони стійко тримають оборону, відбили за добу 13 атак в районах східніше Новобахмутівки та Авдіївки і ще 16 атак у районах Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди, де захисники відбили сім атак. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Запорізькому напрямку захисники відбили дев'ять атак в районі Роботиного та західніше Вербового.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Попри значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити наші підрозділі. Ворог протягом доби вчинив 14 штурмових дій, отримав гідну відсіч.

"На Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області", – сказав він.

На Лиманському захисники стали на заваді 11 атакам окупантів у районах Серебрянського лісництва Луганської області і Веселого Донецької області, де росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку захисники зупинили вісім атак в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат.

Протягом доби відбулося 80 бойових зіткнень, ворог завдав вісім ракетних і 60 авіаційних ударів, вчинила 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

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