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Данілов про заяви щодо "повернення Криму влітку": "Суспільство було перегріте інформаційно"

Але "фатальних помилок", на його думку, не було. 

Данілов про заяви щодо "повернення Криму влітку": "Суспільство було перегріте інформаційно"
Фото: EPA/UPG

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що українське суспільство було "перегріте інформаційно" заявами про майбутні воєнні успіхи. Втім, на його думку, "фатальних помилок" не було, сказав він у інтерв'ю "Голосу Америки".

Журналістка поставила запитання щодо інформаційної складової війни і даних обіцянок, в тому числі начальником Головного управління Міноборони, про повернення Криму влітку. Данілов сказав, що йому "некоректно давати оцінки нашим військовим", і він цього не робитиме, але вважає, що суспільство було перегріте інформаційно. 

"І це треба визнавати. Але ще раз наголошую, ми знаходимося в стані війни. Якби би були підручники, умовно кажучи, на кожен день ведення війни, було би набагато легше запобігати помилкам. Але головне, щоб вони не були фатальними. Їх не було, і дай Бог, не буде. І ми обов'язково будемо рухатися до перемоги", – сказав він.

Данілов вважає, що інформаційна складова є викликом не лише для України, а і для всього цивілізованого суспільства. 

"Демократичне суспільство діє за правилами демократії. А авторитарні тоталітарні країни не звертають уваги на жодні норми та правила. І тут маємо дисбаланс на користь супротивника", – додав він.

Данілов додав, що соцмережі можуть мати вплив і на вибори в Сполучених Штатах, Великій Британії, Євросоюзі. 

"Адже сьогодні за допомогою штучного інтелекту ви можете собі наплодити сотні тисяч акаунтів, за якими ніхто не стоїть, окрім заліза і спецслужб Російської Федерації. І це величезний виклик", – вважає він.

  • На початку січня 2023 начальник ГУР Кирило Буданов говорив, що навесні очікуються найзапекліші бої, і що на весну Україна планує серйозне просування. "Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації", – сказав він, додавши, що "це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу".
  • Наприкінці січня він сказав, що треба зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому.
  • У серпні Буданов сказав, що звільнення Криму від російських окупантів не за горами.
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