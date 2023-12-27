Данілов про заяви щодо "повернення Криму влітку": "Суспільство було перегріте інформаційно"

Але "фатальних помилок", на його думку, не було.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що українське суспільство було "перегріте інформаційно" заявами про майбутні воєнні успіхи. Втім, на його думку, "фатальних помилок" не було, сказав він у інтерв'ю "Голосу Америки".

Журналістка поставила запитання щодо інформаційної складової війни і даних обіцянок, в тому числі начальником Головного управління Міноборони, про повернення Криму влітку. Данілов сказав, що йому "некоректно давати оцінки нашим військовим", і він цього не робитиме, але вважає, що суспільство було перегріте інформаційно.

"І це треба визнавати. Але ще раз наголошую, ми знаходимося в стані війни. Якби би були підручники, умовно кажучи, на кожен день ведення війни, було би набагато легше запобігати помилкам. Але головне, щоб вони не були фатальними. Їх не було, і дай Бог, не буде. І ми обов'язково будемо рухатися до перемоги", – сказав він.

Данілов вважає, що інформаційна складова є викликом не лише для України, а і для всього цивілізованого суспільства.

"Демократичне суспільство діє за правилами демократії. А авторитарні тоталітарні країни не звертають уваги на жодні норми та правила. І тут маємо дисбаланс на користь супротивника", – додав він.

Данілов додав, що соцмережі можуть мати вплив і на вибори в Сполучених Штатах, Великій Британії, Євросоюзі.

"Адже сьогодні за допомогою штучного інтелекту ви можете собі наплодити сотні тисяч акаунтів, за якими ніхто не стоїть, окрім заліза і спецслужб Російської Федерації. І це величезний виклик", – вважає він.