Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, загинув поліцейський

Ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Поліцейські розпочали евакуацію людей, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу під час евакуації людей загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні.
Ще двоє поліцейських знаходяться в лікарні з осколковими пораненнями.
Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад Укрзалізниці.
Після того, як ситуація навколо вокзалу стабілізується, людей відвезуть автобусами від привокзальної площі до Миколаєва. Там готують резервні вагони, щоб перевезти пасажирів до безпеки.
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