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Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, загинув поліцейський

Ще двоє поліцейських та двоє цивільних поранені. 

Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, загинув поліцейський
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич

Ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Поліцейські розпочали евакуацію людей, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу. 

Внаслідок обстрілу під час евакуації людей загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. 

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Ще двоє поліцейських знаходяться в лікарні з осколковими пораненнями. 

Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад Укрзалізниці.

Після того, як ситуація навколо вокзалу стабілізується, людей відвезуть автобусами від привокзальної площі до Миколаєва. Там готують резервні вагони, щоб перевезти пасажирів до безпеки.

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