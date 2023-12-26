Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, загинув поліцейський

Ще двоє поліцейських та двоє цивільних поранені.

Ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Поліцейські розпочали евакуацію людей, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу під час евакуації людей загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні.

Ще двоє поліцейських знаходяться в лікарні з осколковими пораненнями.

Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад Укрзалізниці.

Після того, як ситуація навколо вокзалу стабілізується, людей відвезуть автобусами від привокзальної площі до Миколаєва. Там готують резервні вагони, щоб перевезти пасажирів до безпеки.