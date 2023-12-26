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З бухти Феодосії "втекли" два російські кораблі

Ймовірно, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії.

З бухти Феодосії "втекли" два російські кораблі
Фото: defence-ua.com

Після нічного знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" через дві години з Бухти Феодосії зникли ще два кораблі Чорноморського флоту РФ. 

Про це пишуть "Крим.Реалії".

"Це сталося через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився там. Через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості, однак, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії", — пишуть у ЗМІ.

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