З бухти Феодосії "втекли" два російські кораблі

Після нічного знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" через дві години з Бухти Феодосії зникли ще два кораблі Чорноморського флоту РФ.
Про це пишуть "Крим.Реалії".
"Це сталося через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився там. Через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості, однак, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії", — пишуть у ЗМІ.
- Сьогодні вночі Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який знаходився у Феодосії.
- Після знищення корабля у Феодосії окупанти оточили центральний район міста та посилили перевірку місцевих на вулицях.