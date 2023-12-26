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ЗСУ продовжують контролювати Синьківку на Харківщині, - Синєгубов

Російські військові атакують по тілах своїх солдатів, які ніхто не забирає. 

ЗСУ продовжують контролювати Синьківку на Харківщині, - Синєгубов
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Російська армія намагається захопити Синьківку Куп’янського району Харківської області, але село контролюється ЗСУ. На околицях села тривають бойові дії, ЗСУ знищують окупантів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Якщо техніка (окупантів - ред.) заїхала у село та була знищена, це не означає, що населений пункт захоплений. Це "сіра зона", на території якої ведуться бойові дії", - наголосив Синєгубов.

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Він зазначив, що військова ситуація на Куп’янському напрямку не змінилася. Зараз кількість атак збільшилась, але потім вона зменшиться, бо це йде хвилями.

Синєгубов підкреслив, що російські військові атакують по тілах своїх солдатів, які ніхто не забирає. 

Голова ОВА запевнив, що на Куп’янщині “ситуація складна, але контрольована”, але збільшилася кількість населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами росіян.

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