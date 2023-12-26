Сили ППО знищили 2 крилаті ракети Х-59 у Дніпропетровській області

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59", — ідеться у повідомленні.

Підрозділи повітряного командування "Схід" 26 грудня знищили дві керовані ракети типу Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області, — повідомили у пресслужбі ПК "Схід".

Сьогодні під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області лунали вибухи.

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