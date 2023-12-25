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Уночі ЗСУ знищили 28 безпілотників із 31, дві авіаційні ракети та два літаки окупантів

Росіяни атакували з Криму.

Уночі ЗСУ знищили 28 безпілотників із 31, дві авіаційні ракети та два літаки окупантів
Ілюстративне фото
Фото: СтратКом ЗСУ

У ніч на 25 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

Про це повідомило Командування Повітрянних сил.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено.

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Також зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 354 тисячі військових.

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