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СБУ вперше розповіла про свій другий морський дрон – "Мамай"

"Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі.

СБУ вперше розповіла про свій другий морський дрон – "Мамай"
Новий морський безпілотник СБУ "Мамай"
Фото: Пресслужба СБУ

Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не тільки завдяки дрону Sea Baby, але й використовуючи інший дрон, що має назву "Мамай". 

Про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше – військовому журналісту Андрію Цаплієнко. "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Водночас "Sea Baby" атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

"Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується", – повідомив голова СБУ Василь Малюк.

У пресслужбі СБУ нагадали, що завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. У жовтні 2022 морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров".

А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький". У СБУ наголошували, що Кримський міст є законною ціллю для Сил оборони. 

"Морський малюк": що про нього відомо 

Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ. 

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