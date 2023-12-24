​На Херсонщині рибалка підірвався на протипіхотній ворожій міні

Чоловік підірвався на російській міні в Бериславському районі.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку", – йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували.

Місцева влада нагадує про небезпеку перебування поблизу водойм та в лісовій зоні через мінування територій. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Як повідомлялося, на Херсонщині розмінували майже 23 відсотки деокупованого правобережжя.